ООН определила траекторию ударившего по колонии в Еленовке снаряда. Омбудсмен отреагировал

Организация Объединенных Наций определила, что боеприпас, которым обстреляли колонию вблизи Еленовки с украинскими военнопленными, двигался по траектории с востока на запад. На отчет организации отреагировал омбудсмен Дмитрий Лубинец – он заявил, что "ООН не может сложить 2+2 и понять, что виновата в трагедии только РФ".

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По данным ООН, видеозаписи и фотоснимки разрушенных казарм показали точку удара внутри западной стены и две возможные точки проникновения через крышу.

"Хотя точный тип оружия и место его происхождения определить не удалось, картина структурных повреждений выглядит согласованной с приведенным боеприпасом, который двигался по траектории с востока на запад", – говорится в отчете организации.

25 июля 2023 года ООН признала, что удар по колонии был нанесен не ракетой HIMARS, как об этом утверждали российские оккупанты.

ООН отмечает, что "степень повреждений стен, потолка, крыши и окон казармы, состояние двухъярусных кроватей внутри, размеры остаточного кратера и радиус поражения не характерны для поражения боеприпасами GMLRS".

Там уверены, что даже одна ракета от HIMARS, вероятно, повлекла бы "намного большие разрушения".

Уполномоченный Верховной Рады прав человека Дмитрий Лубинец прокомментировал отчет ООН.

"К сожалению, даже в столь серьезном отчете ООН не может составить 2+2 и понять, что виновата в трагедии только РФ. Надеюсь, что в следующем отчете им хватит мужества прямо об этом написать", – заявил он в Telegram.

29 июля 2022 года российские оккупанты обстреляли колонию с украинскими военнопленными в Оленовке на временно оккупированной территории Донбасса.

По данным Офиса генпрокурора, россияне убили там около 40 пленных, 130 человек были ранены.

5 января 2023 сообщалось, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш распустил миссию по расследованию массового убийства украинских военнопленных в Оленовке, поскольку эксперты так и не смогли добраться до места преступления.

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