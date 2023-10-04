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ООН определила траекторию ударившего по колонии в Еленовке снаряда. Омбудсмен отреагировал

Цей матеріал також доступний українською
04.10.2023, 22:30
ООН определила траекторию ударившего по колонии в Еленовке снаряда. Омбудсмен отреагировал - Фото
Фото: CNN

Организация Объединенных Наций определила, что боеприпас, которым обстреляли колонию вблизи Еленовки с украинскими военнопленными, двигался по траектории с востока на запад. На отчет организации отреагировал омбудсмен Дмитрий Лубинец – он заявил, что "ООН не может сложить 2+2 и понять, что виновата в трагедии только РФ".

По данным ООН, видеозаписи и фотоснимки разрушенных казарм показали точку удара внутри западной стены и две возможные точки проникновения через крышу.

"Хотя точный тип оружия и место его происхождения определить не удалось, картина структурных повреждений выглядит согласованной с приведенным боеприпасом, который двигался по траектории с востока на запад", – говорится в отчете организации.

25 июля 2023 года ООН признала, что удар по колонии был нанесен не ракетой HIMARS, как об этом утверждали российские оккупанты.

ООН отмечает, что "степень повреждений стен, потолка, крыши и окон казармы, состояние двухъярусных кроватей внутри, размеры остаточного кратера и радиус поражения не характерны для поражения боеприпасами GMLRS".

Там уверены, что даже одна ракета от HIMARS, вероятно, повлекла бы "намного большие разрушения".

Уполномоченный Верховной Рады прав человека Дмитрий Лубинец прокомментировал отчет ООН.

"К сожалению, даже в столь серьезном отчете ООН не может составить 2+2 и понять, что виновата в трагедии только РФ. Надеюсь, что в следующем отчете им хватит мужества прямо об этом написать", – заявил он в Telegram.

Милана Головань
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ООНвойнаОленевкаДмитрий Лубинец
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