Кислица рассказал в ООН о недавней казни россиянами безоружных пленных ВСУ

Кислица отметил, что военные оказались в ловушке и без боеприпасов, были безоружны и сигнализировали о намерении сдаться. Но оккупанты их расстреляли

Сергей Кислица (Фото – пресс-служба ООН)

Представитель Украины в Организации объединенных наций Сергей Кислица во время заседания ООН 6 декабря рассказал о военных преступлениях россиян – в частности, и о недавней казни оккупантами безоружных украинских военнопленных.

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"С начала широкомасштабного вторжения мы задокументировали более 114 000 случаев нарушения законов и обычаев войны на территории Украины со стороны страны-агрессора. Число жертв с каждым днем ​​растет, вписывая новые печально известные страницы в позорную историю российской агрессии против Украины", – заявил Кислица.

В частности, он рассказал, что 2 декабря в сети появилось видео, на котором российские войска убивают двух украинских военнослужащих сразу после того, как те сдались.

"В ловушке и без боеприпасов эти украинские солдаты были безоружны и четко сигнализировали о своем намерении сдаться. Несмотря на это, они были расстреляны российскими оккупантами, никогда не считавшими себя обязанными Женевским конвенциям", – сказал представитель Украины в ООН.

Он подчеркнул, что в ВСУ подтвердили достоверность видео, снятого дроном вблизи села Степное Донецкой области, и прокуратура открыла производство по факту нарушения правил и обычаев войны.

"Это не первая казнь украинских военнопленных, и мы уже обращали внимание Совбеза на другие ужасные преступления, в том числе на убийство пленных украинских военных после жестоких и бесчеловечных пыток", – сказал Кислица.

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Он также напомнил о расправе россиян над украинскими военнопленными в Еленовке в июле 2022 года. Он подчеркнул, что ООН понадобилось больше года, чтобы наконец разоблачить ложь России по поводу этого военного преступления. Россияне пытались переложить ответственность за удар на Украину, утверждая, что это был якобы прилет из HIMARS.

"С приближением очередной годовщины российской агрессии и полномасштабного вторжения в Украину остается меньше сомнений в том, что ее конечная цель – уничтожение украинского государства и украинской нации", – заявил Кислица.

2 декабря стало известно, что российские захватчики казнили двух безоружных украинских военнопленных.

4 декабря спикер ВСУ Штупун заявил о ликвидации российских оккупантов, расстрелявших украинских военнопленных под Авдеевкой. В то же время представитель ГУР Юсов сказал, что разведка пока не может утверждать уничтожение конкретно этих оккупантов.

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