В Херсонской области россияне застрелили ребенка на глазах семьи, мать спасли от суицида

Прокудин заявил, что убитый восьмиклассник якобы что-то фотографировал — за это оккупанты его застрелили

Российский оккупант (Фото: ресурсы Кремля)

На временно оккупированной территории Херсонской области россияне расстреляли подростка на глазах у его семьи. Об этом на брифинге сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин, цитирует его Суспильне.

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По его словам, оккупанты убили ученика восьмого класса в одном из населенных пунктов 20 декабря.

"Они это сделали прямо на глазах у семьи. Мать там едва не сошла с ума, ее спасли из петли. Страшная ситуация. Парень где-то проходил и вроде бы что-то фотографировал. Военные РФ схватили ребенка, привели домой и застрелили", — сказал Прокудин.

Чиновник отметил, что директор школы убитого написал заявление в полицию.

В Херсонской областной прокуратуре уточнили, что трагедия произошла в Каховской районе, открыто уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.

16 ноября российские захватчики массированно ударили по Белозерке рядом с Херсоном, один человек погиб, Белозерка и окрестные села остались без электроснабжения.

29 ноября оккупанты дважды обстреляли Херсон, погиб пожилой мужчина, есть повреждения домов, возникли перебои с электричеством.

3 декабря во время очередного обстрела Херсона оккупанты попали в жилой дом. Сейчас известно о пяти пострадавших.

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