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Установлены оккупанты, которые расстреливали жителей Гостомеля: видео военных преступлений видео

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2022, 13:15
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua
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СБУ идентифицировала пятерых российских омоновцев, которые расстреливали эвакуационные колонны во время оккупации Гостомеля. Им объявлены подозрения в нарушении законов и обычаев войны. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По данным следствия, 25 февраля этого года они расстреляли 10 гражданскими автомобилями с мирными жителями Гостомеля во время временной оккупации поселка. Потерпевшие пытались эвакуироваться из зоны боевых действий в направлении Киева.

В результате вражеского обстрела погибли пять человек, еще шестеро – получили тяжелые ранения.

По данным следствия, к совершению преступления причастны подразделения сводного отряда Росгвардии из городов Кемерово и Новокузнецк, а также мобильного отряда особого назначения (больше известного как ОМОН) по Красноярскому краю.

Не выполнив задачу кремля по захвату Киева, оккупанты отступили и заняли позиции в Гостомеле. Находясь в районе улиц Шевченко и Свято-Покровской, агрессоры более шести часов расстреливали легковые автомобили с местными жителями, которые пытались эвакуироваться, сообщили в СБУ.

Установлено, что преступный приказ стрелять по гражданским отдавали командир подразделения омоновцев, его заместитель и представитель командования Росгвардии по Красноярскому краю. Кроме того, идентифицированы двое подчиненных, которые собственноручно расстреливали автоколонны.

Установлены оккупанты, которые расстреливали жителей Гостомеля: видео военных преступлений

Глава Нацполиции Игорь Клименко в Facebook сообщил, что Красноярский ОМОН на территорию Украины зашел с особой задачей – захватить правительственный квартал и ликвидировать высшее руководство Украины.

По словам Клименко, всего на этом отрезке дороги, где располагались фигуранты дела, только 25 февраля российские оккупанты убили 11 и ранили 15 человек. Среди жертв захватчиков – гражданин РФ. Среди пострадавших – гражданин Германии и работники Бучанского райуправления полиции.

Глава Нацполиции также обнародовал видео об этих событиях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обстрелы и расстрел. СБУ задокументировала преступления россиян: среди них – подполковник

Вадим Ребрина
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война росгвардия ОМОН гостомель
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