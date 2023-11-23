Суспільне розкрило особу росіянина, який утримував 366 людей у підвалі школи в Ягідному

Журналісти Суспільного ідентифікували російського офіцера з позивним "Кльон", який відповідальний за жорстоке утримування 366 людей у шкільному підвалі в селі Ягідне на Чернігівщині протягом 27 днів.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Журналісти, працюючи під легендою, змогли викрити цього воєнного злочинця та передати інформацію про нього СБУ.

Журналісти почали розслідувати злочин у липні 2022 року — у жовтні того ж року вийшов документальний фільм "Щоденник вцілілої", в якому вони назвали російський військовий підрозділ, що утримував людей у шкільному підвалі у Ягідному — 228 полк.

Під час окупації весь березень 2022 року загарбники утримували у підвалі школи сотні людей, 10 з яких померли або були вбиті, ще шість тіл було знайдено у селі після відступу росіян, а сьомий зник безвісти. На кожну з 341 людини, включно з 73 дітьми, у підвалі припадало менше половини квадратного метра.

Читайте також: 27 днів пекла. Як Ягідне та його мешканці повертаються до життя після окупації

Тоді ідентифікувати особу воєнного злочинця не вдалося, однак у червні 2023 року журналісти відновили роботу й отримали відеозапис із концерту російської співачки та пропагандистки Юлії Чічєріної біля Кремінної 15 лютого 2023 року. Журналісти зазначили, що за цим відео жителі Ягідного впізнали "Кльона".

Як встановили під час розслідування, російський капітан "Кльон" досі воює проти України та наразі зі своїм підрозділом перебуває біля Кремінної на Луганщині.

Журналісти зазначили, що спочатку використовували програми штучного інтелекту, а потім працювали під легендою та писали російським військовим – змогли з’ясувати ім’я "Кльона".

Суспільне розповіло, що росіянина звати Соловов Семен Олександрович, він 1987 року народження.

"Він – кадровий офіцер, який закінчив Коломенське вище артилерійське училище у Московській області. Отримав там, ймовірно, молодшого лейтенанта і відразу поїхав служити", – зазначають журналісти.

Також у розслідуванні розповіли, що їм вдалося знайти дані за судову справу за 2014 рік, де йшлося, що у 2012 році він уже служив у Чечні, в артилерійському полку, і був відряджений на службу на якийсь короткий період до Дагестану. Росіянин судився, бо йому не виплатили відрядні.

"У нас вже було підтвердження, що "Кльон" живий і тому, що ми не помилилися в щоденнику вцілілої щодо підрозділу, тому що Вадим Самойлов, який виступав того дня з Чічєріною підписав на своїй сторінці в соцмережі відео, яке теж опублікував, що це виступ перед 228-м полком", – резюмували журналісти.

3 квітня 2023 року президент Зеленський у річницю визволення села Ягідне на Чернігівщині відвідав школу, у підвалі якої російські загарбники майже місяць утримували мирних жителів у заручниках. Він побажав російському диктатору Володимиру Путіну провести за таких умов залишок його життя.

13 червня Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури почало громадські консультації щодо комплексної відбудови села Ягідне в Чернігівській області.

Читайте також: ООН описала випадки катування українців російськими окупантами – звіт

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.