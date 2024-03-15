Отчет ООН о пыточных в России: после плена госпитализировали украинского военного 36 раз

Украинский пленный рассказал, что россияне его постоянно пытали: переломали кости, выбили зубы, а на раненой стопе развилась гангрена

Российская пыточная (Иллюстративное фото)

Независимая международная комиссия Организации Объединенных Наций по расследованию нарушений в Украине опубликовала отчет, в котором описала случаи пыток украинских военнопленных в нескольких местах лишения свободы в России.

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В документе отмечается, что пытки над украинскими военнопленными совершают российские "спецназовцы" Федеральной службы исполнения наказаний РФ (ФСИН), и штатный персонал этой службы, являющийся тюремными охранниками.

"Свидетельства потерпевших показывают всю беспощадность и жестокость этого поведения, что причиняло жертвам сильную боль и страдания во время длительного содержания под стражей. Все это осуществлялось с вопиющим пренебрежением к человеческому достоинству и повлекло за собой долгие физические и психические травмы", – говорится в отчете.

ООН рассказала историю украинского пленника, которого пытали россияне в течение нескольких месяцев. Это происходило в нескольких местах лишения свободы.

Украинец рассказал о своем опыте пребывания в исправительной колонии в городе Донской Тульской области, где его "постоянно пытали, в результате чего у него были переломаны кости, выбиты зубы, а на раненой стопе развилась гангрена".

"Я потерял всякую надежду и волю к жизни", – сказал солдат, добавив, что он пытался покончить с собой, но преступники начали его избивать.

После освобождения из плена военнослужащего госпитализировали 36 раз.

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