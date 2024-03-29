До України повернули тіла 121 полеглого воїна

Як повідомили в Коордштабі, після ідентифікації тіла передадуть родинам для поховання

Ілюстративне фото: Коордштаб

Українській стороні вдалося повернути на підконтрольну територію тіла 121 полеглого військовослужбовця. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

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За даними Коордштабу, Україні вдалося репатріювати 12 тіл українських захисників, що воювали на Луганському напрямку, 107 полеглих воїнів з Донецького напрямку та двох військових із Запорізького напрямку.

В Коордштабі зазначили, що репатрійовані тіла та останки перевезуть до державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.

Після ідентифікації тіла військовослужбовців передадуть родинам для поховання.

Полеглих повернули завдяки взаємодії співробітників Коордштабу з Об’єднаним центром Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ, Секретаріатом уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин та іншими представниками структур Сектора безпеки та оборони.