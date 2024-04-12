Україна повернула тіла ще 99 полеглих оборонців
Ілюстративне фото: Коордштаб

12 квітня Україна повернула тіла 99 полеглих воїнів. Про це повідомив Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими.

За даними Коордштабу, вдалося репатріювати 77 тіл оборонців, що воювали на Донецькому напрямку, 20 полеглих воїнів із Запорізького напрямку та двох захисників із Харківського напрямку.

Репатрійовані тіла й останки військовослужбовців перевезуть до державних установ. Представники правоохоронних органів і судово-медичні експерти встановлять особи загиблих. Після ідентифікації тіла передадуть родинам для поховання, заявили в Коордштабі.

  • 25 лютого 2024 року Зеленський вперше назвав втрати українських військових загиблими – 31 000. Він не став озвучувати кількість поранених і зниклих безвісти українських воїнів.
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  • 29 березня до України повернули тіла 121 полеглого воїна.
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