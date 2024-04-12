Україна повернула тіла ще 99 полеглих оборонців
12 квітня Україна повернула тіла 99 полеглих воїнів. Про це повідомив Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими.
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За даними Коордштабу, вдалося репатріювати 77 тіл оборонців, що воювали на Донецькому напрямку, 20 полеглих воїнів із Запорізького напрямку та двох захисників із Харківського напрямку.
Репатрійовані тіла й останки військовослужбовців перевезуть до державних установ. Представники правоохоронних органів і судово-медичні експерти встановлять особи загиблих. Після ідентифікації тіла передадуть родинам для поховання, заявили в Коордштабі.
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