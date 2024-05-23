Украине удалось вернуть домой еще 13 детей – фото

По словам уполномоченного, кто-то из возвращенных детей потерял родителей, кого-то хотели вернуть своими силами, однако этого не дала сделать РФ

Фото: Telegram

Украине удалось вернуть еще 13 детей: семь из них были возвращены из оккупации, а еще шестеро — в рамках реализации утвержденного плана действий президента Владимира Зеленского Bring Kids Back UA. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

"Сегодня мы уже встретили детей, которых с родителями или законными опекунами разделила линия фронта и оккупанты", – написал Лубинец.

Фото: Telegram

По словам уполномоченного, кто-то из возвращенных ныне детей потерял родителей, кого-то родители хотели вернуть своими силами, однако этого не дала сделать Россия, кто-то мечтал, что уедет к родным. Вернувшиеся из оккупации и посетившие Центр защиты прав ребенка рассказали о своем пути возвращения.

Фото: Telegram

Лубинец рассказал, что его поразила история 15-летней девочки из Мариуполя.

"В ее дом попал российский танк, поэтому она с мамой нашла убежище в церкви, пока от обломков ракеты девочка не получила ранения головы (чем мог провиниться этот ребенок?)", – написал Лубинец.

Он добавил, что после многочисленных попыток и действий для того, чтобы выехать на подконтрольную Украине территорию, семье это удалось сделать.

Фото: Telegram

Фото: Telegram

27 апреля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Япония присоединилась к Международной коалиции за возвращение украинских детей.

По данным уполномоченного, на конец января 2024 года Украине удалось вернуть 518 детей, среди которых 388 — те, кого Россия депортировала на свою территорию.

25 апреля Лубинец сообщил о том, что Украина передала Катару список с именами 561 украинского ребенка, незаконно вывезенных оккупантами РФ: этот список уже у российской стороны.

16 мая команда из Save Ukraine вернула из российской оккупации семью с четырьмя детьми.

Смотрите также: Вышел из оккупации, чтобы не получать гражданство РФ: Донецкая ОВА поделилась историей мужчины