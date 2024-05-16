З окупації в Україну повернулась родина із чотирма дітьми — Save Ukraine

Інших подробиць щодо цієї родини із дітьми він не навів

Діти. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

Команда із Save Ukraine повернула з російської окупації родину із чотирма дітьми. Про це повідомив засновник і керівник благодійної організації Save Ukraine Микола Кулеба.

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Інших подробиць щодо цієї родини із дітьми він не навів.

"А за цей тиждень ми змогли допомогти 11 маленьким українцям знову опинитися на рідній землі. Загалом від початку нашої спільної програми ми вже повернули 335 дітей", — наголосив Кулеба.

27 квітня Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Японія приєдналася до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

За даними уповноваженого, станом на кінець січня 2024 року Україні вдалося повернути 518 дітей, серед яких 388 — ті, кого Росія депортувала на свою територію.

25 квітня Лубінець повідомив про те, що Україна передала Катару список з іменами 561 української дитини, яких незаконно вивезли окупанти РФ: цей список вже у російської сторони.

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