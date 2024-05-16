С оккупации в Украину вернулась семья с четырьмя детьми – Save Ukraine
Команда из Save Ukraine вернула из российской оккупации семью с четырьмя детьми. Об этом сообщил основатель и руководитель благотворительной организации Save Ukraine Николай Кулеба.
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Других подробностей по поводу этой семьи с детьми он не привел.
"А за эту неделю мы смогли помочь 11 маленьким украинцам снова оказаться на родной земле. Всего с начала нашей совместной программы мы уже вернули 335 детей", – подчеркнул Кулеба.
27 апреля Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил , что Япония присоединилась к Международной коалиции за возвращение украинских детей.
- По данным уполномоченного, на конец января 2024 года Украине удалось вернуть 518 детей, среди которых 388 — те, кого Россия депортировала на свою территорию.
- 25 апреля Лубинец сообщил о том, что Украина передала Катару список с именами 561 украинского ребенка, незаконно вывезенных оккупантами РФ: этот список уже у российской стороны.
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