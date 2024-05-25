В результате войны в Украине считают пропавшим 2021 ребенка – Лубинец

Уполномоченный ВР по правам человека заявил, что с началом российско-украинской войны эта проблема стала для Украины еще более болезненной

Дмитрий Лубинец (Фото: Facebook)

25 мая отмечается Международный день пропавших без вести детей. В Украине в результате войны считают пропавшим 2021 ребенка. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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Лубинец заявил, что с началом российско-украинской войны эта проблема стала для Украины еще более болезненной.

"С началом российско-украинской войны эта проблема стала для нас еще более болезненной: незаконные депортации, похищение детей россиянами, хаос, который творится на временно оккупированных территориях... Все это только усиливает проблему и увеличивает количество пропавших без вести детей. На сегодняшний день 2021 ребенок считается пропавшим в результате войны России против Украины", – отметил он.

27 апреля Лубинец заявил, что Япония присоединилась к Международной коалиции за возвращение украинских детей.

По данным уполномоченного, на конец января 2024 года Украине удалось вернуть 518 детей, среди которых 388 — те, кого Россия депортировала на свою территорию.

25 апреля Лубинец сообщил о том, что Украина передала Катару список с именами 561 украинского ребенка, незаконно вывезенных оккупантами РФ: этот список уже у российской стороны.

16 мая команда из Save Ukraine вернула из российской оккупации семью с четырьмя детьми.

23 мая Украине удалось вернуть еще 13 детей: семь из них были возвращены из оккупации, а еще шестеро — в рамках реализации утвержденного плана действий президента Владимира Зеленского Bring Kids Back UA.

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