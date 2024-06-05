Байден за два тижні двічі зустрінеться із Зеленським – у Франції та Італії

Байден летить до Франції, щоб взяти участь у заходах, присвячених 80-й річниці висадки союзних військ у Нормандії під час Другої світової війни

Володимир Зеленський і Джо Байден (Фото: ЕРА/MICHAEL REYNOLDS)

Президент США Джо Байден цього тижня зустрінеться з українським колегою Володимиром Зеленським у Франції, а наступного – в Італії. Про це повідомив радник американського президента з національної безпеки Джейк Салліван.

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"У Нормандії у Байдена буде можливість зустрітися з президентом Зеленським і обговорити з ним стан справ в Україні й те, як ми можемо поглиблювати нашу підтримку Україні. Через кілька днів він також матиме можливість знову зустрітися з президентом Зеленським у межах саміту Групи семи в Італії", – сказав він.

Байден летить до Франції, щоб взяти участь у пам'ятних заходах, присвячених 80-й річниці висадки союзних військ у Нормандії під час Другої світової війни.

За даними AFP, 7 червня український лідер зустрінеться з президентом Франції Емманюелем Макроном. Очікується, що вони обговорюватимуть ситуацію щодо посилення російських ударів на лінії фронту й питання енергетичної інфраструктури України.

На Саміт миру у Швейцарії Байден, скоріш за все, не приїде – офіційно погоджено кандидатуру віцепрезидентки США Камали Гарріс.

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