Байден за две недели два раза встретится с Зеленским – во Франции и Италии
Президент США Джо Байден на этой неделе встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским во Франции, а на следующей – в Италии. Об этом сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
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"В Нормандии у Байдена будет возможность встретиться с президентом Зеленским и обсудить с ним положение дел в Украине и то, как мы можем углублять нашу поддержку Украине. Через несколько дней он также сможет вновь встретиться с президентом Зеленским в рамках саммита Группы семи в Италии", – сказал он.
Байден летит во Францию, чтобы принять участие в памятных мероприятиях, посвященных 80-летию высадки союзных войск в Нормандии во время Второй мировой войны.
По данным AFP, 7 июня украинский лидер встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Ожидается, что они будут обсуждать ситуацию по усилению российских ударов по линии фронта и по энергетической инфраструктуре Украины.
- На Саммит мира в Швейцарии Байден, скорее всего, не приедет – официально согласована кандидатура вице-президента США Камалы Харрис.
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