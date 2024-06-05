Байден за две недели два раза встретится с Зеленским – во Франции и Италии

Байден летит во Францию, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии во время Второй мировой

Владимир Зеленский и Джо Байден (Фото: ЕРА/MICHAEL REYNOLDS)

Президент США Джо Байден на этой неделе встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским во Франции, а на следующей – в Италии. Об этом сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

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"В Нормандии у Байдена будет возможность встретиться с президентом Зеленским и обсудить с ним положение дел в Украине и то, как мы можем углублять нашу поддержку Украине. Через несколько дней он также сможет вновь встретиться с президентом Зеленским в рамках саммита Группы семи в Италии", – сказал он.

Байден летит во Францию, чтобы принять участие в памятных мероприятиях, посвященных 80-летию высадки союзных войск в Нормандии во время Второй мировой войны.

По данным AFP, 7 июня украинский лидер встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Ожидается, что они будут обсуждать ситуацию по усилению российских ударов по линии фронта и по энергетической инфраструктуре Украины.

На Саммит мира в Швейцарии Байден, скорее всего, не приедет – официально согласована кандидатура вице-президента США Камалы Харрис.

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