Байден вважає, що Україні необов'язково вступати до НАТО для досягнення миру

Президент США згадав часи, коли він був ще сенатором і перебував з візитом в Україні. За його словами, "корупція була обставиною, яка все обтяжувала"

Джо Байден (Фото: ЕРА/MICHAEL REYNOLDS)

Президент США Джо Байден вважає миром в Україні гарантування того, що Росія більше ніколи не зможе на неї напасти. Для цього членство в НАТО не є необхідністю, заявив американський лідер в інтерв'ю журналу Time.

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"Мир виглядає як гарантування того, що Росія ніколи, ніколи, ніколи, ніколи, ніколи не окупує Україну. Ось як виглядає мир. І це не означає НАТО. Це означає, що ми маємо з ними такі ж відносини, як і з іншими країнами, куди ми постачаємо зброю, щоб вони могли захистити себе в майбутньому", – сказав Байден.

Американський президент нагадав, що був одним з тих, хто не підтримував "НАТОїзацію" України. Аргументуючи свої заяви, Байден пригадав часи, коли він був сенатором та перебував із місячним візитом в Україні: "Там була значна корупція. Це була обставина, яка дійсно все обтяжувала".

Президент США також заперечив тезу, що НАТО стоїть на слизькому шляху до війни з Росією, допомагаючи Україні.

"Ні, ми стоятимемо на слизькому шляху до війни, якщо ми нічого не зробимо для України", – сказав він.

29 квітня 2024 року генсек НАТО Столтенберг прибув із візитом до Києва, де заявив, що місце України за правом в Альянсі, тому зараз тривають усі відповідні заходи для пришвидшення набуття країною членства у блоці.

27 травня він пообіцяв, що на саміті НАТО буде створено постійну структуру для організації постачань зброї Україні та їхнього фінансування.

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