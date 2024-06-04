Байден считает, что Украине необязательно вступать в НАТО для достижения мира

Президент США вспомнил времена, когда он был еще сенатором и находился в Украине. По его словам, "коррупция была отягощающим обстоятельством"

Джо Байден (Фото: ЕРА/MICHAEL REYNOLDS)

Президент США Джо Байден считает миром в Украине гарантирование того, что Россия больше никогда не сможет на нее напасть. Для этого членство в НАТО не является необходимостью, заявил американский лидер в интервью журналу Time.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

"Мир выглядит как гарантирование того, что Россия никогда, никогда, никогда, никогда, никогда не оккупирует Украину. Вот как выглядит мир. И это не означает НАТО. Это значит, что у нас есть такие же отношения, как и с другими странами, куда мы поставляем оружие, чтобы они могли защитить себя в будущем", – сказал Байден.

Американский президент напомнил, что был одним из тех, кто не поддерживал "НАТОизацию" Украины. Аргументируя свои заявления, Байден вспомнил времена, когда он был сенатором и находился с месячным визитом в Украине: "Там была значительная коррупция. Это было обстоятельство, которое действительно все отягощало".

Президент США также опроверг тезис, что НАТО стоит на скользком пути к войне с Россией, помогая Украине.

"Нет, мы будем стоять на скользком пути к войне, если мы ничего не сделаем для Украины", – сказал он.

29 апреля 2024 года генсек НАТО Столтенберг прибыл с визитом в Киев, где заявил, что место Украины по праву в Альянсе, поэтому сейчас идут все соответствующие меры по ускорению обретения страной членства в блоке.

27 мая он пообещал, что на саммите НАТО будет создана постоянная структура для организации поставок оружия Украине и их финансирования.

Читайте также: Блинкен: На саммите НАТО в Вашингтоне союзники примут мощный пакет помощи Украине