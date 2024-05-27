Столтенберг: У Вашингтоні НАТО домовиться про чітку структуру допомоги Україні

Генсек НАТО заявив, що атака РФ на "Епіцентр" у Харкові – приклад того, що Росія цинічно продовжуватиме вбивати українців, якщо її не зупинити

Єнс Столтенберг (Фото: ОП)

На саміті НАТО у Вашингтоні, який відбудеться 9-11 липня, буде створено постійну структуру для організації постачань зброї Україні та їх фінансування. Про це у болгарській Софії заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

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"Я запропонував, щоб на саміті у Вашингтоні ми домовилися про велику роль НАТО у координації та забезпеченні безпеки України. Я сподіваюся, що ми зможемо домовитися про постійну структуру для організації стабільного постачання зброї Україні", – сказав він.

За словами генсека НАТО, удар російських окупаційних військ по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові – приклад того, що Росія цинічно продовжуватиме вбивати цивільних українців, якщо її не зупинити.

"Ми бачили жахливу атаку на гіпермаркет у Харкові цими вихідними, багато цивільних загинули, багато дістали поранення. Це черговий приклад того, наскільки жорстокою є ця війна. Вона має завершитися, і Росія має припинити атакувати суверенну країну", – сказав Столтенберг.

29 квітня 2024 року Столтенберг прибув з візитом до Києва, де заявив, що місце України за правом в Альянсі, тому зараз тривають усі відповідні заходи для пришвидшення набуття країною членства у блоці.

9 травня він сказав, що Київ не просив західних союзників про введення військ в Україну, але Україна потребує більше військової допомоги від союзників.

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