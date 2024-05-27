Столтенберг: В Вашингтоне НАТО договорится о четкой структуре помощи Украине

Генсек НАТО заявил, что атака РФ на "Эпицентр" в Харькове – пример того, что Россия цинично продолжит убивать украинцев, если ее не остановить

Йенс Столтенберг (Фото: ОП)

На саммите НАТО в Вашингтоне, который состоится 9-11 июля, будет создана постоянная структура для организации поставок оружия Украине и их финансирования. Об этом в болгарской Софии заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

"Я предложил, чтобы на саммите в Вашингтоне мы договорились о большой роли НАТО в координации и обеспечении безопасности Украины. Я надеюсь, что мы сможем договориться о постоянной структуре организации стабильной поставки оружия Украине", – сказал он.

По словам генсека НАТО, удар российских оккупационных войск по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове – пример того, что Россия цинично продолжит убивать гражданских украинцев, если ее не остановить.

"Мы видели ужасную атаку на гипермаркет в Харькове в эти выходные, многие гражданские погибли, многие получили ранения. Это очередной пример того, насколько жестокая эта война. Она должна завершиться, и Россия должна прекратить атаковать суверенную страну", – сказал Столтенберг.

29 апреля 2024 года Столтенберг прибыл с визитом в Киев, где заявил, что место Украины по праву в Альянсе, поэтому сейчас идут все соответствующие меры по ускорению получения страной членства в блоке.

9 мая он сказал, что Киев не просил западных союзников о введении войск в Украину, но Украина нуждается в большей военной помощи от союзников.

Читайте также: Столтенберг считает: Украине должны дать разрешение наносить удары по России