Столтенберг: Україна не просила НАТО ввести війська, їй потрібно більше зброї

Генсек Альянсу заявив: "Щоб забезпечити українцям можливість захистити себе, їм потрібно надсилати боєприпаси, їм потрібна зброя"

Єнс Столтенберг (Фото: ЕРА/RONALD WITTEK)

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Київ не просив західних союзників про введення військ в Україну, передає італійське інформагентство ANSA. Разом з тим, українська армія вимагає більше зброї від країн Північноатлантичного альянсу й інших партнерів, зазначив він.

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"НАТО не має наміру розгортати війська в Україні. Коли я відвідав Україну минулого тижня, українці не просили про війська НАТО — вони просили лише про більшу підтримку", – заявив Столтенберг під час візиту до Італії.

Коментуючи ситуацію на полі бою в Україні, він сказав, що "Росія закріпилася на деяких нових позиціях і є ризик, що вона закріпиться ще більше".

"Щоб зупинити все це, щоб забезпечити українцям можливість захистити себе, їм потрібно надсилати боєприпаси, їм потрібна зброя", – заявив генсек НАТО.

Він укотре визнав провину західних країн у затримках в постачанні військової допомоги Україні. Разом з цим, ситуація, за словами Столтенберга, зараз змінюється у кращий бік.

29 квітня 2024 року Столтенберг прибув з візитом до Києва, де заявив, що місце України за правом в Альянсі, тому зараз тривають усі відповідні заходи для пришвидшення набуття країною членства у блоці.

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