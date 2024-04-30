Столтенберг вважає, що НАТО підірвало довіру України до себе. Назвав причину

Єнс Столтенберг (Фото: ЕРА/RONALD WITTEK)

Генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, довіра України до західних союзників, членів НАТО, похитнулася через затримки у постачанні зброї та невиконані обіцянки. Про це він заявив в інтерв'ю Reuters.

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На його думку, НАТО зазнало низки невдач у питанні підтримки України і має переглянути механізми надання цієї допомоги.

"Нам потрібні надійніші, більш інституційні рамки для нашої підтримки, щоб забезпечити передбачуваність, більшу підзвітність і розподіл навантаження", – сказав він.

Прикладом такої "невдачі" Столтенберг назвав затримку з ухваленням допомоги Україні в американському Конгресі. Європейські союзники своєю чергою надали українській армії менше артилерійських снарядів, ніж треба, додав генсек НАТО.

"Звичайно, той факт, що ми не виконали те, що від нас вимагалось, підірвало довіру", – сказав він.

У зв'язку з цим Столтенберг нагадав свою ініціативу зі створення багаторічного плану, де буде чітко визначений внесок кожного члена Альянсу в допомогу Україні.

Він наголосив, що гроші для України будуть "крихітними частинками" від того, що Сполучені Штати і їхні союзники витратили в Іраку й Афганістані.

"Там ми говоримо про трильйони, а в Україні ми говоримо про мільярди. Але насправді ми маємо справу з реальним викликом нашій безпеці – агресивнішою Росією", – пояснив генсек НАТО.

29 квітня 2024 року Столтенберг прибув із візитом до Києва, де заявив, що місце України за правом в Альянсі, тому наразі тривають всі відповідні заходи для пришвидшення набуття країною членства у блоці.

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