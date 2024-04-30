Столтенберг считает, что НАТО подорвало доверие Украины к себе. Назвал причину

Генсек НАТО заявил, что западные союзники совершили ряд ошибок в вопросе поддержки Украины. В частности, задерживали поставки оружия

Йенс Столтенберг (Фото: ЕРА/RONALD WITTEK)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что доверие Украины к западным союзникам, членам НАТО, пошатнулось из-за задержек в поставках оружия и невыполненных обещаний. Об этом он заявил в интервью Reuters.

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По его мнению, НАТО потерпело ряд неудач в вопросе поддержки Украины и должно пересмотреть механизмы предоставления этой помощи.

"Нам нужны более надежные, институциональные рамки для нашей поддержки, чтобы обеспечить предсказуемость, большую подотчетность и распределение нагрузки", – сказал он.

Примером такой "неудачи" Столтенберг назвал задержку с оказанием помощи Украине в американском Конгрессе. Европейские союзники в свою очередь предоставили украинской армии меньше артиллерийских снарядов, чем нужно, добавил генсек НАТО.

"Конечно, тот факт, что мы не выполнили то, что от нас требовалось, подорвало доверие", – сказал он.

В связи с этим Столтенберг напомнил свою инициативу по созданию многолетнего плана, где будет четко определен вклад каждого члена Альянса в помощь Украине.

Он подчеркнул, что деньги для Украины будут "крошечными частицами" от того, что Соединенные Штаты и их союзники потратили в Ираке и Афганистане.

"Там мы говорим о триллионах, а в Украине мы говорим о миллиардах. Но на самом деле мы имеем дело с реальным вызовом нашей безопасности – более агрессивной Россией", – пояснил генсек НАТО.

29 апреля 2024 года Столтенберг прибыл с визитом в Киев, где заявил, что место Украины по праву в Альянсе, поэтому сейчас продолжаются все соответствующие меры по ускорению обретения страной членства в блоке.

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