"Мы будем делать все". Столтенберг заявил, что место Украины по праву в НАТО

Йенс Столтенберг (Фото: LIGA.net)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что место Украины по праву в Альянсе, поэтому продолжаются все соответствующие меры по ускорению обретения страной членства в организации. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским.

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"Я считаю, что место Украины по праву в НАТО. Мы будем делать все, чтобы обеспечить членство Украины в Альянсе. Для принятия такого решения необходимо, чтобы все члены Альянса с этим согласились. Нам нужен консенсус. Не большинство, а чтобы все 32 члена НАТО согласились", – заявил Столтенберг.

Генсек НАТО отметил, что не уверен, что такое согласие будет достигнуто во время саммита в июле. По его словам, на нем Альянс сможет продемонстрировать, что Украину приближают к членству и что "этот день наступит как можно скорее".

В то же время генсек НАТО заявил о необходимости того, чтобы Украина стала как можно более оперативно совместимой и полностью отвечала всем стандартам НАТО. А когда политические условия будут достигнуты – Украина станет членом Альянса.

"То, что мы сейчас делаем в плане военной поддержки – это часть того, что обеспечивает неотложные потребности Украины. И мы обсуждаем, как мы можем еще усилить нашу военную поддержку. А также, чтобы мы могли обеспечить поставки таких сил и средств, которые в будущем обеспечат Вооруженным Силам Украины их место в Альянсе", – заявил Столтенберг.

В этом контексте он напомнил о решениях саммита НАТО в Вильнюсе, в частности, об отмене для Украины этапа выполнения Плана действий по членству. Тогда же союзники учредили Совет Украина-НАТО и приняли программу расширенной помощи для повышения взаимосовместимости ВСУ с вооруженными силами стран Альянса.

4 апреля Блинкен заявил об уверенности в том, что Украина станет членом НАТО, вопрос заключается только в выработке дорожной карты для достижения этой цели.

16 апреля Фицо сказал, что Словакия выступает против вступления Украины в НАТО, и пообещал препятствовать этому процессу, когда придет время.

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