Фицо заявил, что Словакия против вступления Украины в НАТО. Заговорил о "третьей мировой"

Словацкий премьер считает, что североатлантическая интеграция Украины "будет на пользу только третьей мировой войне"

Роберт Фицо (Фото: ЕРА, JAKUB GAVLAK)

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна выступает против вступления Украины в НАТО, и пообещал препятствовать этому процессу, когда придет время. Об этом сообщает Kresy.

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По его словам, если Украина хочет стать членом Альянса, это "чисто ее выбор", но Словакия не поддержит это решение.

"Мы говорим, что не будем ратифицировать документы о принятии Украины в Альянс в парламенте. Интересы Словакии будут поставлены под угрозу, если Украина станет членом НАТО", – заявил Фицо.

Словацкий премьер добавил, что его страну "вполне устраивает нейтральная Украина", а ее североатлантическая интеграция "будет на пользу только третьей мировой войне".

Ранее Фицо говорил, что полностью поддерживает вступление Украины в Евросоюз, обещая помогать стране в обретении членства.

22 января Фицо издал антиукраинское заявление о территориальной целостности Украины, в частности намекнул, что Киев должен отдать Москве Крым и Донбасс.

23 января он заявил, что жизнь в Киеве "совершенно нормальная" и там "нет войны". Это заявление прозвучало через несколько часов после того, как российская армия совершила комбинированный массированный ракетный обстрел.

24 января Фицо приехал в Ужгород на переговоры с главой правительства Шмыгалем. В ходе них словацкий премьер пообещал не блокировать продажу оружия и поддержать программу финансовой помощи Украине со стороны Евросоюза.

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