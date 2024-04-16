Фицо заявил, что Словакия против вступления Украины в НАТО. Заговорил о "третьей мировой"
Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна выступает против вступления Украины в НАТО, и пообещал препятствовать этому процессу, когда придет время. Об этом сообщает Kresy.
По его словам, если Украина хочет стать членом Альянса, это "чисто ее выбор", но Словакия не поддержит это решение.
"Мы говорим, что не будем ратифицировать документы о принятии Украины в Альянс в парламенте. Интересы Словакии будут поставлены под угрозу, если Украина станет членом НАТО", – заявил Фицо.
Словацкий премьер добавил, что его страну "вполне устраивает нейтральная Украина", а ее североатлантическая интеграция "будет на пользу только третьей мировой войне".
Ранее Фицо говорил, что полностью поддерживает вступление Украины в Евросоюз, обещая помогать стране в обретении членства.
- 22 января Фицо издал антиукраинское заявление о территориальной целостности Украины, в частности намекнул, что Киев должен отдать Москве Крым и Донбасс.
- 23 января он заявил, что жизнь в Киеве "совершенно нормальная" и там "нет войны". Это заявление прозвучало через несколько часов после того, как российская армия совершила комбинированный массированный ракетный обстрел.
- 24 января Фицо приехал в Ужгород на переговоры с главой правительства Шмыгалем. В ходе них словацкий премьер пообещал не блокировать продажу оружия и поддержать программу финансовой помощи Украине со стороны Евросоюза.
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