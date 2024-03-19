Президент Словаччини про антиукраїнську позицію Фіцо: У нього не така думка, як у Європи

Чапутова заявила, що Чехія, ймовірно, вирішила призупинити консультації з урядом Словаччини через недавні заяви соратників Фіцо

Роберт Фіцо та Зузана Чапутова (Фото: EPA/JAKUB GAVLAK)

Президент Словаччини Зузана Чапутова заявила, що позиція нинішнього прем'єр-міністра країни Роберта Фіцо відрізняється від погляду більшості в Європі. Про це вона сказала на брифінгу у Празі, цитує її Радіо Свобода.

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За її словами, багато країн Європи вирішили допомагати Україні, щоб на майбутніх переговорах вона виглядала сильнішою і виборола собі перевагу.

"Це абсолютно справедливо і правильно. На цьому ґрунтувалася і позиція попередніх урядів Словаччини. Але, здається, ця влада має інший погляд", — сказала Чапутова.

Вона зазначила, що Чехія, ймовірно, вирішила призупинити міжурядові консультації зі Словаччиною саме через нещодавні заяви членів кабміну Фіцо.

22 січня Фіцо видав нову антиукраїнську заяву про територіальну цілісність України, зокрема натякнув, що Київ має віддати Москві Крим та Донбас.

23 січня він заявив, що життя в Києві "цілком нормальне" і там "немає війни". Ця заява пролунала за кілька годин після того, як російська армія здійснила комбінований масований ракетний обстріл.

24 січня Фіцо приїхав до Ужгорода на переговори з главою уряду Шмигалем. Під час них словацький прем'єр пообіцяв не блокувати продаж зброї та підтримати програму фінансової допомоги України з боку Євросоюзу.

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