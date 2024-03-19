Президент Словаччини про антиукраїнську позицію Фіцо: У нього не така думка, як у Європи
Президент Словаччини Зузана Чапутова заявила, що позиція нинішнього прем'єр-міністра країни Роберта Фіцо відрізняється від погляду більшості в Європі. Про це вона сказала на брифінгу у Празі, цитує її Радіо Свобода.
За її словами, багато країн Європи вирішили допомагати Україні, щоб на майбутніх переговорах вона виглядала сильнішою і виборола собі перевагу.
"Це абсолютно справедливо і правильно. На цьому ґрунтувалася і позиція попередніх урядів Словаччини. Але, здається, ця влада має інший погляд", — сказала Чапутова.
Вона зазначила, що Чехія, ймовірно, вирішила призупинити міжурядові консультації зі Словаччиною саме через нещодавні заяви членів кабміну Фіцо.
- 22 січня Фіцо видав нову антиукраїнську заяву про територіальну цілісність України, зокрема натякнув, що Київ має віддати Москві Крим та Донбас.
- 23 січня він заявив, що життя в Києві "цілком нормальне" і там "немає війни". Ця заява пролунала за кілька годин після того, як російська армія здійснила комбінований масований ракетний обстріл.
- 24 січня Фіцо приїхав до Ужгорода на переговори з главою уряду Шмигалем. Під час них словацький прем'єр пообіцяв не блокувати продаж зброї та підтримати програму фінансової допомоги України з боку Євросоюзу.
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