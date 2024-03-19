Президент Словакии об антиукраинской позиции Фицо: У него не такое мнение, как у Европы

Роберт Фицо и Зузана Чапутова (Фото: EPA/JAKUB GAVLAK)

Президент Словакии Зузана Чапутова заявила, что позиция нынешнего премьер-министра ее страны Роберта Фицо отличается от точки зрения большинства в Европе. Об этом она сказала на брифинге в Праге, цитирует ее Радио Свобода.

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По ее словам, многие страны Европы решили помогать Украине, чтобы на будущих переговорах она выглядела сильнее и выборола себе преимущество.

"Это абсолютно справедливо и правильно. На этом основывалась и позиция предыдущих правительств Словакии. Но, кажется, у текущей власти есть другая точка зрения", — сказала Чапутова.

Она отметила, что Чехия, вероятно, решила приостановить межправительственные консультации со Словакией именно из-за недавних заявлений членов кабмина Фицо.

22 января Фицо выдал новое антиукраинское заявление о территориальной целостности Украины, в частности намекнул, что Киев должен отдать Москве Крым и Донбасс.

23 января он заявил, что жизнь в Киеве "совершенно нормальная" и там "нет войны". Это заявление прозвучало через несколько часов после того, как российская армия совершила комбинированный массированный ракетный обстрел.

24 января Фицо приехал в Ужгород на переговоры с главой правительства Шмыгалем. В ходе них словацкий премьер пообещал не блокировать продажу оружия и поддержать программу финансовой помощи Украины со стороны Евросоюза.

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