Чехія відклала консультації з урядом Фіцо. Причина: Лавров та проросійська риторика Словаччини

Фіала заявив, що уряд Фіцо "ніби апелює до інтересів Володимира Путіна"

Петр Фіала (Фото: EPA/RADEK PIETRUSZKA)

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що його країна відклала міжурядові консультації зі Словаччиною на рубежі квітня та травня. Однією з причин стала зустріч міністра закордонних справ Словаччини Юрая Бланара із главою МЗС Росії Сергієм Лавровим. Про це повідомляє Aktuality.

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Глава словацького уряду Роберт Фіцо заявив, що рішення Праги не вплине на "суверенну словацьку зовнішню політику", проте Братислава не загрожуватиме відносинам між країнами.

"Ми відзначаємо, що уряд Чехії вирішив загрожувати їм лише тому, що він зацікавлений у підтримці війни в Україні, тоді як уряд Словаччини відкрито говорить про мир", – заявив Фіцо.

Фіала ж сказав, що Чехія та Словаччина історично пов'язані, але уряд Фіцо має позицію щодо війни проти України, яка несумісна з поглядом західного світу і "начебто апелює до інтересів" диктатора Володимира Путіна.

"Останніх крапель було більше. Ми ясно даємо зрозуміти, що стоїмо на боці Заходу. Роберт Фіцо бачить це зовсім по-іншому", – наголосив політик.

Нещодавно Фіцо дорікнув, що Італія забирає з його країни систему протиповітряної оборони SAMP/T, оскільки вона "потрібна в іншому місці".

22 січня Фіцо видав нову антиукраїнську заяву про територіальну цілісність України, зокрема, натякнув, що Київ має віддати Москві Крим та Донбас.

23 січня він заявив, що життя в Києві "цілком нормальне" і там "немає війни". Ця заява прозвучала через кілька годин після того, як російська армія здійснила комбінований масований ракетний обстріл.

24 січня Фіцо приїхав до Ужгорода на переговори з главою уряду Шмигалем. Під час них словацький прем'єр пообіцяв не блокувати продаж зброї та підтримати програму фінансової допомоги України з боку Євросоюзу.

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