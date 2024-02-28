Туск розкритикував Фіцо за позицію щодо війни: Вгадай, де був би кордон з Росією без України

Туск прямо розкритикував Фіцо за проросійську риторику у контексті війни РФ проти України

Дональд Туск (Фото: EPA/MARTIN DIVISEK)

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск розкритикував свого словацького колегу Роберта Фіцо, який виступає проти військової допомоги Україні. Про це він заявив на спільній пресконференції у Празі, цитує його Bloomberg.

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На зустрічі Вишеградської четвірки – Польщі, Чехії, Угорщини та Словаччини — у Празі Фіцо заявив, що відправлення озброєнь Україні "лише продовжить війну", а Європа має сприяти переговорам Москви та Києва.

У відповідь Туск дорікнув своєму колезі:

"Вгадай, Роберте, де був би кордон між Росією та Україною без нашої допомоги. Я думаю, це набагато цікавіше питання".

Також на брифінгу словацький репортер спитав Фіцо, чи призведе до ізоляції країни його антизахідна риторика, проте політик відповів ухильно.

"Я хотів би попросити вас, будь ласка, не ставте словацькі ЗМІ у незручне становище", – заявив прем'єр Словаччини.