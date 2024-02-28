Туск раскритиковал Фицо за позицию по войне: Угадай, где была бы граница с РФ без Украины

Туск прямо раскритиковал Фицо за пророссийскую риторику в контексте войны РФ против Украины

Дональд Туск (Фото: EPA/MARTIN DIVISEK)

Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал своего словацкого коллегу Роберта Фицо, который выступает против военной помощи Украине. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции в Праге, цитирует его Bloomberg.

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На встрече Вишеградской четверки – Польши, Чехии, Венгрии и Словакии — в Праге Фицо заявил, что отправка вооружений Украине "лишь продолжит войну", а Европа должна способствовать переговорам Москвы и Киева.

В ответ Туск упрекнул своего коллегу:

"Угадай, Роберт, где была бы граница между Россией и Украиной без нашей помощи. Я думаю, это гораздо более интересный вопрос".

Также на брифинге словацкий репортер спросил Фицо, приведет ли к изоляции страны его антизападная риторика, однако политик ответил уклончиво.

"Я хотел бы попросить вас, пожалуйста, не ставьте словацкие СМИ в неловкое положение", — заявил премьер Словакии.