Туск раскритиковал Фицо за позицию по войне: Угадай, где была бы граница с РФ без Украины
Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал своего словацкого коллегу Роберта Фицо, который выступает против военной помощи Украине. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции в Праге, цитирует его Bloomberg.
На встрече Вишеградской четверки – Польши, Чехии, Венгрии и Словакии — в Праге Фицо заявил, что отправка вооружений Украине "лишь продолжит войну", а Европа должна способствовать переговорам Москвы и Киева.
В ответ Туск упрекнул своего коллегу:
"Угадай, Роберт, где была бы граница между Россией и Украиной без нашей помощи. Я думаю, это гораздо более интересный вопрос".
Также на брифинге словацкий репортер спросил Фицо, приведет ли к изоляции страны его антизападная риторика, однако политик ответил уклончиво.
"Я хотел бы попросить вас, пожалуйста, не ставьте словацкие СМИ в неловкое положение", — заявил премьер Словакии.
- 22 января Фицо выдал новое антиукраинское заявление о территориальной целостности Украины, в частности, намекнул, что Киев должен отдать Москве Крым и Донбасс.
- 23 января он заявил, что жизнь в Киеве "совершенно нормальная" и там "нет войны". Это заявление прозвучало спустя несколько часов после того, как российская армия совершила комбинированный массированный ракетный обстрел.
- 24 января Фицо приехал в Ужгород на переговоры с главой правительства Шмыгалем. В ходе них словацкий премьер пообещал не блокировать продажу оружия и поддержать программу финансовой помощи Украины со стороны Евросоюза.