Фіцо: Ви серйозно вважаєте, що в Києві йде війна? В місті абсолютно нормальне життя
Роберт Фіцо (Фото: EPA)

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо 23 січня на тлі майбутньої зустрічі з українським колегою Денисом Шмигалем заявив, що життя в Києві "абсолютно нормальне" й що там "немає війни". Ця заява прозвучала всього через кілька годин після того, як російська армія здійснила комбінований масований ракетний обстріл. Про це повідомило агентство Reuters.

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Під час брифінгу на сході Словаччини журналіст запитав Фіцо, чи доцільно було б йому поїхати до Києва, щоб краще зрозуміти повномасштабну війну України з Росією, яка триває вже другий рік, на що той відповів, що це не війна, а "локальний конфлікт".

"Ви серйозно вважаєте, що в Києві йде війна? Ви жартуєте, будь ласка, я сподіваюся, що ви не серйозно. Поїдьте туди й ви побачите, що в місті є нормальне життя, абсолютно нормальне життя", – заявив словацький прем'єр.

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Фіцо також додав, що "більш практично" зустрічатися з українським прем'єр-міністром Шмигалем в Ужгороді, який, за його словами, українська сторона обрала після того, як Фіцо вперше захотів відвідати Україну.

Зустріч відбудеться у середу, 24 січня, відомо, що Фіцо оголосить про гуманітарну допомогу, але заявить про намір блокувати вступ України до НАТО. 

  • Фіцо неодноразово виступав проти військової допомоги Україні, але у грудні 2023-го заявив, що не перешкоджатиме словацьким компаніям виробляти й постачати зброю. 
  • Напередодні саміту лідерів ЄС у Брюсселі Фіцо заявив, що вважає Україну "неготовою" до вступу в ЄС, але блокувати початок переговорів не буде.
  • 20 грудня 2023 року словацький прем'єр заявив, що допоки матиме можливість впливати на словацьку політичну сцену, буде використовувати право накласти вето на рішення щодо вступу України до Альянсу. 
  • У січні 2024 року Фіцо підтримав Орбана у блокуванні 50 млрд євро допомоги для України та заявив, що Словаччина "не дозволить обмежити права Угорщини у ЄС". 
  • Також 22 січня Фіцо видав нову антиукраїнську заяву щодо територіальної цілісності України, зокрема, натякнув, що Київ має віддати Москві Крим та Донбас.

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