Фіцо: Ви серйозно вважаєте, що в Києві йде війна? В місті абсолютно нормальне життя

Роберт Фіцо (Фото: EPA)

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо 23 січня на тлі майбутньої зустрічі з українським колегою Денисом Шмигалем заявив, що життя в Києві "абсолютно нормальне" й що там "немає війни". Ця заява прозвучала всього через кілька годин після того, як російська армія здійснила комбінований масований ракетний обстріл. Про це повідомило агентство Reuters.

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Під час брифінгу на сході Словаччини журналіст запитав Фіцо, чи доцільно було б йому поїхати до Києва, щоб краще зрозуміти повномасштабну війну України з Росією, яка триває вже другий рік, на що той відповів, що це не війна, а "локальний конфлікт".

"Ви серйозно вважаєте, що в Києві йде війна? Ви жартуєте, будь ласка, я сподіваюся, що ви не серйозно. Поїдьте туди й ви побачите, що в місті є нормальне життя, абсолютно нормальне життя", – заявив словацький прем'єр.

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Фіцо також додав, що "більш практично" зустрічатися з українським прем'єр-міністром Шмигалем в Ужгороді, який, за його словами, українська сторона обрала після того, як Фіцо вперше захотів відвідати Україну.

Зустріч відбудеться у середу, 24 січня, відомо, що Фіцо оголосить про гуманітарну допомогу, але заявить про намір блокувати вступ України до НАТО.

Фіцо неодноразово виступав проти військової допомоги Україні, але у грудні 2023-го заявив, що не перешкоджатиме словацьким компаніям виробляти й постачати зброю.

Напередодні саміту лідерів ЄС у Брюсселі Фіцо заявив, що вважає Україну "неготовою" до вступу в ЄС, але блокувати початок переговорів не буде.

20 грудня 2023 року словацький прем'єр заявив, що допоки матиме можливість впливати на словацьку політичну сцену, буде використовувати право накласти вето на рішення щодо вступу України до Альянсу.

У січні 2024 року Фіцо підтримав Орбана у блокуванні 50 млрд євро допомоги для України та заявив, що Словаччина "не дозволить обмежити права Угорщини у ЄС".

Також 22 січня Фіцо видав нову антиукраїнську заяву щодо територіальної цілісності України, зокрема, натякнув, що Київ має віддати Москві Крим та Донбас.

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