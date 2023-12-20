Фіцо заявив, що буде блокувати членство України в НАТО. Назвав це початком Третьої світової

Раніше колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін казав, що у НАТО є "багато чудиків", які будуть блокувати північноатлантичну інтеграцію України

Роберт Фіцо (Фото: ЕРА, JAKUB GAVLAK)

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що блокуватиме членство України у НАТО, прикриваючись нібито "початком Третьої світової війни". Про це він заявив у подкасті InfoVojna.

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"Ми не будемо згодні з членством України в НАТО, тому що це буде початком Третьої світової війни <...> Я вірю, що цього ніколи не станеться. Допоки я матиму можливість впливати на словацьку політичну сцену, буду використовувати право накласти вето на рішення щодо вступу України до альянсу", – сказав він.

Міністр закордонних справ у 2014-2019 роках Павло Клімкін висловився з приводу такої й подібних ситуацій. Він спростував інформацію про те, що Україну нібито не приймають у НАТО через категоричну позицію США та Німеччини, заявивши в ефірі LIGA Talk, що у НАТО є "чудики", які однозначно блокуватимуть північноатлантичну інтеграцію України.

Фіцо двічі був прем'єром країни (у 2006-2010 й у 2012-2018 роках). Ще за попередньої каденції він називав "неефективними" санкції ЄС проти Росії, хоча голосував за їхнє введення. Фіцо втратив посаду у 2018 році після серії корупційних скандалів, апогеєм яких стало вбивство журналіста-розслідувача Яна Куцяка та його дівчини.

8 листопада Фіцо заблокував пропозицію попереднього Кабміну щодо надання Україні військової допомоги на 40,3 млн євро.

Напередодні саміту лідерів ЄС у Брюсселі він заявив, що вважає Україну "неготовою" до вступу в Євросоюз, але запевнив, що блокувати початок переговорів про її євроінтеграцію не буде.

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