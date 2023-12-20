Фицо заявил, что ветирует членство Украины в НАТО. Назвал это началом Третьей мировой

Бывший министр иностранных дел Климкин говорил, что у НАТО есть "много чудиков", которые будут блокировать североатлантическую интеграцию Украины

Роберт Фицо (Фото: ЕРА, JAKUB GAVLAK)

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что будет блокировать членство Украины в НАТО, прикрываясь якобы "началом Третьей мировой войны". Об этом он заявил в подкасте InfoVojna.

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"Мы не будем согласны с членством Украины в НАТО, потому что это будет началом Третьей мировой войны <...> Я верю, что этого никогда не произойдет. Пока у меня будет возможность влиять на словацкую политическую сцену, буду использовать право наложить вето на решение о вступлении Украины в альянс", – сказал он.

Министр иностранных дел в 2014-2019 годах Павел Климкин высказался по поводу такой и подобных ситуаций. Он опроверг информацию о том, что Украину якобы не принимают в НАТО из-за категоричной позиции США и Германии, заявив в эфире LIGA Talk, что в НАТО есть "чудики", которые будут однозначно блокировать североатлантическую интеграцию Украины.

СПРАВКА Фицо дважды был премьером страны (в 2006-2010 и 2012-2018 годах). Еще в предыдущей каденции он называл "неэффективными" санкции ЕС против России, хотя голосовал за их введение. Фицо потерял должность в 2018 году после серии коррупционных скандалов, апогеем которых стало убийство журналиста-расследователя Яна Куцяка и его девушки. Фицо дважды был премьером страны (в 2006-2010 и 2012-2018 годах). Еще в предыдущей каденции он называл "неэффективными" санкции ЕС против России, хотя голосовал за их введение. Фицо потерял должность в 2018 году после серии коррупционных скандалов, апогеем которых стало убийство журналиста-расследователя Яна Куцяка и его девушки.

8 ноября Фицо заблокировал предложение предыдущего Кабмина о предоставлении Украине военной помощи на 40,3 млн евро.

В преддверии саммита лидеров ЕС в Брюсселе он заявил, что считает Украину "неготовой" к вступлению в Евросоюз, но заверил, что блокировать начало переговоров о ее евроинтеграции не будет.

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