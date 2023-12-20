Фицо заявил, что ветирует членство Украины в НАТО. Назвал это началом Третьей мировой
Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что будет блокировать членство Украины в НАТО, прикрываясь якобы "началом Третьей мировой войны". Об этом он заявил в подкасте InfoVojna.
"Мы не будем согласны с членством Украины в НАТО, потому что это будет началом Третьей мировой войны <...> Я верю, что этого никогда не произойдет. Пока у меня будет возможность влиять на словацкую политическую сцену, буду использовать право наложить вето на решение о вступлении Украины в альянс", – сказал он.
Министр иностранных дел в 2014-2019 годах Павел Климкин высказался по поводу такой и подобных ситуаций. Он опроверг информацию о том, что Украину якобы не принимают в НАТО из-за категоричной позиции США и Германии, заявив в эфире LIGA Talk, что в НАТО есть "чудики", которые будут однозначно блокировать североатлантическую интеграцию Украины.
- 8 ноября Фицо заблокировал предложение предыдущего Кабмина о предоставлении Украине военной помощи на 40,3 млн евро.
- В преддверии саммита лидеров ЕС в Брюсселе он заявил, что считает Украину "неготовой" к вступлению в Евросоюз, но заверил, что блокировать начало переговоров о ее евроинтеграции не будет.
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