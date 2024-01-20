Фіцо приїде до Ужгорода: з гуманітаркою і заявою про намір блокувати вступ до НАТО
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зустрінеться з українським колегою Денисом Шмигалем у середу, 24 січня, в Ужгороді. Він оголосить про гуманітарну допомогу, але заявить про намір блокувати вступ України до НАТО. Про це Фіцо заявив у програмі RTVS Sobotné dialogue, цитує його Standard.sk.
Фіцо сказав, що хоче підтвердити Шмигалю, що "Україна не отримає жодної зброї зі Словаччини".
"Я йому скажу, що є речі, щодо яких у нас абсолютно різні думки. Я скажу йому, що ми поважаємо їх, коли йдеться про вступ до ЄС, але вони повинні виконати умови, а не так, що країна, яка абсолютно не відповідає жодним вимогам, приєднається до ЄС", – заявив словацький прем'єр.
Він також має намір заявити Шмиголю, що виступає проти вступу України до НАТО.
"Я скажу йому, що я накладу вето і заблокую це, тому що це буде фундаментом Третьої світової війни і нічого іншого", – сказав Фіцо.
При цьому він наголосив, що не бачить перешкод у випадку комерційних постачань зброї.
"Нехай заробляє на зброї, хто хоче, що хоче. Коли словацькі компанії не зароблять гроші, зароблять американські", – підсумував Фіцо.
- Фіцо неодноразово виступав проти військової допомоги Україні, але у грудні 2023-го заявив, що не перешкоджатиме словацьким компаніям виробляти й постачати зброю.
- Напередодні саміту лідерів ЄС у Брюсселі Фіцо заявив, що вважає Україну "неготовою" до вступу в Євросоюз, але блокувати початок переговорів не буде.
- 20 грудня Фіцо заявив, що допоки матиме можливість впливати на словацьку політичну сцену, буде використовувати право накласти вето на рішення щодо вступу України до Альянсу. Тоді він теж казав про "Третю світову".
- У січні 2024-го Фіцо підтримав Орбана у блокуванні 50 млрд євро допомоги для України. Він також заявив, що Словаччина "не дозволить обмежити права Угорщини у Європейському Союзі".