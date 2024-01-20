Фіцо приїде до Ужгорода: з гуманітаркою і заявою про намір блокувати вступ до НАТО

Словацький прем'єр знову заявив, що країна не передаватиме Україні зброю, але він не проти комерційних постачань

Роберт Фіцо (Фото - EPA)

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зустрінеться з українським колегою Денисом Шмигалем у середу, 24 січня, в Ужгороді. Він оголосить про гуманітарну допомогу, але заявить про намір блокувати вступ України до НАТО. Про це Фіцо заявив у програмі RTVS Sobotné dialogue, цитує його Standard.sk.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube



Фіцо сказав, що хоче підтвердити Шмигалю, що "Україна не отримає жодної зброї зі Словаччини".

"Я йому скажу, що є речі, щодо яких у нас абсолютно різні думки. Я скажу йому, що ми поважаємо їх, коли йдеться про вступ до ЄС, але вони повинні виконати умови, а не так, що країна, яка абсолютно не відповідає жодним вимогам, приєднається до ЄС", – заявив словацький прем'єр.

Він також має намір заявити Шмиголю, що виступає проти вступу України до НАТО.

"Я скажу йому, що я накладу вето і заблокую це, тому що це буде фундаментом Третьої світової війни і нічого іншого", – сказав Фіцо.

При цьому він наголосив, що не бачить перешкод у випадку комерційних постачань зброї.

"Нехай заробляє на зброї, хто хоче, що хоче. Коли словацькі компанії не зароблять гроші, зароблять американські", – підсумував Фіцо.