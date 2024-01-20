Фицо приедет в Ужгород: с гуманитаркой и заявлением о намерении ветировать членство в НАТО

Словацкий премьер снова заявил, что страна не будет передавать Украине оружие, но он не против коммерческих поставок

Роберт Фицо (Фото - EPA)

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретится с украинским коллегой Денисом Шмыгалем в среду, 24 января, в Ужгороде. Он объявит о гуманитарной помощи, но заявит о намерении блокировать вступление Украины в НАТО. Об этом Фицо заявил в программе RTVS Sobotné dialogue, цитирует его Standard.sk.

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Фицо сказал, что хочет подтвердить Шмыгалю, что "Украина не получит никакого оружия из Словакии".

"Я ему скажу, что есть вещи, насчет которых у нас совершенно разные мнения. Я скажу ему, что мы уважаем их, когда речь идет о вступлении в ЕС, но они должны выполнить условия, а не так, что страна абсолютно не соответствует никаким требованиям, присоединится к ЕС", – заявил словацкий премьер.

Он также намерен заявить Шмыгалю, что выступает против вступления Украины в НАТО.

"Я скажу ему, что я наложу вето и заблокирую это, потому что это будет фундаментом Третьей мировой войны и ничего другого", – сказал Фицо.

При этом он подчеркнул, что не видит препятствий в случае коммерческих поставок оружия.

"Пусть зарабатывает на оружии, кто хочет, что хочет. Когда словацкие компании не заработают деньги, заработают американские", – подытожил Фицо.