Фицо приедет в Ужгород: с гуманитаркой и заявлением о намерении ветировать членство в НАТО
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретится с украинским коллегой Денисом Шмыгалем в среду, 24 января, в Ужгороде. Он объявит о гуманитарной помощи, но заявит о намерении блокировать вступление Украины в НАТО. Об этом Фицо заявил в программе RTVS Sobotné dialogue, цитирует его Standard.sk.
Фицо сказал, что хочет подтвердить Шмыгалю, что "Украина не получит никакого оружия из Словакии".
"Я ему скажу, что есть вещи, насчет которых у нас совершенно разные мнения. Я скажу ему, что мы уважаем их, когда речь идет о вступлении в ЕС, но они должны выполнить условия, а не так, что страна абсолютно не соответствует никаким требованиям, присоединится к ЕС", – заявил словацкий премьер.
Он также намерен заявить Шмыгалю, что выступает против вступления Украины в НАТО.
"Я скажу ему, что я наложу вето и заблокирую это, потому что это будет фундаментом Третьей мировой войны и ничего другого", – сказал Фицо.
При этом он подчеркнул, что не видит препятствий в случае коммерческих поставок оружия.
"Пусть зарабатывает на оружии, кто хочет, что хочет. Когда словацкие компании не заработают деньги, заработают американские", – подытожил Фицо.
- Фицо неоднократно выступал против военной помощи Украине, но в декабре 2023-го заявил, что не будет препятствовать словацким компаниям производить и поставлять оружие.
- Перед саммитом лидеров ЕС в Брюсселе Фицо заявил, что считает Украину "неготовой" к вступлению в Евросоюз, но блокировать начало переговоров не будет.
- 20 декабря Фицо заявил, что пока будет иметь возможность влиять на словацкую политическую сцену, будет использовать право наложить вето на решение о вступлении Украины в Альянс. Тогда он тоже говорил о "Третьей мировой".
- В январе 2024 года Фицо поддержал Орбана в блокировании 50 млрд евро помощи для Украины. Он также заявил, что Словакия "не позволит ограничить права Венгрии в Европейском Союзе".