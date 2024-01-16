Словаччина не погодиться з позбавленням права голосу Угорщини. Фіцо: Це напад на країну

Роберт Фіцо та Віктор Орбан (Фото: EPA/Szilard Koszticsak)

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час робочого візиту до Угорщини, де зустрівся зі своїм колегою Віктором Орбаном, заявив, що країна "не дозволить обмежити права Угорщини у Європейському Союзі". Він вважає ініціативу позбавити Угорщину права голосу "нападом на країну". Зокрема, це стосується і права голосу, цитує його слова видання Sita.

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У грудні 2023 року газета Financial Times з посиланням на неназваних європейських посадовців повідомила, що країни-члени Євросоюзу можуть позбавити Угорщину права голосу, щоб ухвалити пакет допомоги Україні на 50 млрд євро у 2024-2027 роках.

Фіцо заявив, що поки він обіймає посаду прем'єр-міністра Словацької Республіки, він "ніколи не погодиться на те, щоб країну карали за боротьбу за свій суверенітет та національні інтереси", маючи на увазі ініціативу депутата Європарламенту від Фінляндії Петрі Сарвамаа, який зібрав необхідні 120 голосів колег для позбавлення Угорщини права голосу в Раді Євросоюзу.

Також глава словацького уряду нагадав, що для будь-якого такого обмеження потрібна згода всіх країн-членів ЄС.

Фіцо назвав ініціативу позбавити Угорщину права голосу "нападом на країну". Вона, за його словами, нібито суперечить поглядам на важливість суверенітету та захисту національних інтересів окремих країн-членів ЄС.

Роберт Фіцо та Віктор Орбан (Фото: EPA/Szilard Koszticsak)

14 грудня 2023 року Європейська рада ухвалила рішення розпочати переговори про вступ України до ЄС. Орбан під час голосування вийшов із зали. Однак угорський лідер під час цього самого саміту ветував рішення про виділення Україні 50 млрд євро протягом 2024-2027 років.

9 січня 2024 року угорський уряд висунув нову вимогу для розблокування 50 млрд євро для України: Будапешт може зняти своє вето за умови, що фінансування буде переглядатися щороку.

Наступний саміт ЄС, на якому мають ще раз розглянути 50 млрд євро для України, відбудеться 1 лютого.

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