Словакия не согласится с лишением права голоса Венгрии. Фицо: Это нападение на страну

Роберт Фицо и Виктор Орбан (Фото: EPA/Szilard Koszticsak)

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе рабочего визита в Венгрию, где встретился со своим коллегой Виктором Орбаном, заявил, что страна "не позволит ограничить права Венгрии в Европейском союзе". Он считает инициативу лишить Венгрию права голоса "нападением на страну". В частности, это касается и права голоса, цитирует его слова издание Sita.

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В декабре 2023 года газета Financial Times со ссылкой на неназванных европейских чиновников сообщила, что страны-члены Евросоюза могут лишить Венгрию права голоса, чтобы принять пакет помощи Украине на 50 млрд евро в 2024-2027 годах.

Фицо заявил, что пока он занимает должность премьер-министра Словацкой Республики, он "никогда не согласится на то, чтобы страну наказывали за борьбу за свой суверенитет и национальные интересы", имея в виду инициативу депутата Европарламента от Финляндии Петри Сарвамаа, который собрал необходимые 120 голосов коллег для лишения Венгрии права голоса в Совете Евросоюза.

Также глава словацкого правительства напомнил, что для любого такого ограничения требуется согласие всех стран-членов ЕС.

Фицо назвал инициативу лишить Венгрию права голоса "нападением на страну". Она, по его словам, будто бы противоречит взглядам на важность суверенитета и защиты национальных интересов отдельных стран-членов ЕС.

Роберт Фицо и Виктор Орбан (Фото: EPA/Szilard Koszticsak)

14 декабря 2023 года Европейский совет принял решение начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Орбан во время голосования вышел из зала. Однако венгерский лидер во время этого саммита ветировал решение о выделении Украине 50 млрд евро в течение 2024-2027 годов.

9 января 2024 года венгерское правительство выдвинуло новое требование для разблокирования 50 млрд евро для Украины: Будапешт может снять свое вето при условии, что финансирование будет пересматриваться ежегодно.

Следующий саммит ЕС, на котором должны еще раз рассмотреть 50 млрд евро для Украины, состоится 1 февраля.

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