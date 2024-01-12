У Європарламенті зібрали голоси за позбавлення Угорщини права голосу у Раді ЄС

Віктор Орбан (Фото: ЕРА/Filip Singer)

Депутат Європарламенту від Фінляндії Петрі Сарвамаа заявив, що зібрав необхідні 120 голосів колег для позбавлення Угорщини права голосу в Раді Євросоюзу. Відповідне повідомлення політик опублікував у X (Twitter).

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"Підписи зібрано! Ми стали на крок ближче до позбавлення Орбана права голосу. Відгуки були сильними, дякую всім, хто підтримав цю історичну петицію. Я зібрав 120 голосів із різних партій та кількох держав-членів ЄС", – написав Сарвамаа.

Далі, пояснив він, "було б вкрай важливо якнайшвидше оцінити остаточну загальну підтримку ідеї петиції на пленарному засіданні".

За словами фінського депутата, це може статися вже наступного тижня, оскільки тоді Європарламент голосуватиме за резолюцію щодо Угорщини.

Сарвамаа 9 січня запропонував застосувати проти Угорщини процедуру відповідно до частини 2 статті 7 Договору про ЄС. Вона передбачає можливість призупинення певних прав, включно з голосом у Раді ЄС, щодо держави, яка неодноразово порушувала цінності Євросоюзу.

Нижче – текст петиції, яку ініціював Сарвамаа.

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14 грудня 2023 року Європейська рада ухвалила рішення розпочати переговори про вступ України до ЄС. Орбан під час голосування вийшов із зали.

Однак угорський лідер під час цього самого саміту ветував рішення про виділення Україні 50 млрд євро протягом 2024-2027 років.

Наступний саміт ЄС, на якому мають ще раз розглянути 50 млрд євро для України, відбудеться 1 лютого.

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