В Европарламенте собрали голоса за лишение Венгрии права голоса в Совете ЕС
Виктор Орбан (Фото: ЕРА/Filip Singer)

Депутат Европарламента от Финляндии Петри Сарвамаа заявил, что собрал необходимые 120 голосов коллег для лишения Венгрии права голоса в Совете Евросоюза. Соответствующее сообщение политик опубликовал в X (Twitter).

"Подписи собраны! Мы стали на шаг ближе к лишению Орбана права голоса. Отзывы были сильными, благодарю всех, кто поддержал эту историческую петицию. Я собрал 120 голосов из разных партий и нескольких государств-членов ЕС", – написал Сарвамаа.

Далее, пояснил он, "было бы очень важно как можно скорее оценить окончательную общую поддержку идеи петиции на пленарном заседании".

По словам финского депутата, это может произойти уже на следующей неделе, поскольку тогда Европарламент будет голосовать за резолюцию по Венгрии.

9 января Сарвамаа предложил применить против Венгрии процедуру в соответствии с частью 2 статьи 7 Договора о ЕС. Она предусматривает возможность приостановления определенных прав, включая голос в Совете ЕС, в отношении государства, которое неоднократно нарушало ценности Евросоюза.

Ниже – текст петиции, которую инициировал Сарвамаа.

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