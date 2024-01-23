Фицо: Вы серьезно считаете, что в Киеве идет война? В городе абсолютно нормальная жизнь

Роберт Фицо (Фото: EPA)

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 23 января на фоне предстоящей встречи с украинским коллегой Денисом Шмыгалем заявил, что жизнь в Киеве "абсолютно нормальная" и, что там "нет войны". Это заявление прозвучало всего через несколько часов после того, как российская армия совершила комбинированный массированный ракетный обстрел. Об этом сообщило агентство Reuters.

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Во время брифинга на востоке Словакии журналист спросил Фицо, целесообразно ли было бы ему поехать в Киев, чтобы лучше понять полномасштабную войну Украины с Россией, которая длится уже второй год, на что тот ответил, что это не война, а "локальный конфликт".

"Вы серьезно считаете, что в Киеве идет война? Вы шутите, пожалуйста, я надеюсь, что вы не серьезно. Поезжайте туда и вы увидите, что в городе есть нормальная жизнь, абсолютно нормальная жизнь", – заявил словацкий премьер.

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Фицо также добавил, что более практично встречаться с украинским премьер-министром Шмыгалем в Ужгороде, который, по его словам, украинская сторона выбрала после того, как Фицо впервые захотел посетить Украину.

Встреча состоится в среду, 24 января, в Ужгороде. Известно, что Фицо объявит гуманитарную помощь, но заявит о намерении блокировать вступление Украины в НАТО.

Фицо неоднократно выступал против военной помощи Украине, но в декабре 2023-го заявил, что не помешает словацким компаниям производить и поставлять оружие.

В преддверии саммита лидеров ЕС в Брюсселе Фицо заявил, что считает Украину "неготовой" к вступлению в ЕС, но блокировать начало переговоров не будет.

20 декабря 2023 словацкий премьер заявил, что пока будет иметь возможность влиять на словацкую политическую сцену, будет использовать право наложить вето на решение о вступлении Украины в Альянс.

В январе 2024 года Фицо поддержал Орбана в блокировании 50 млрд евро помощи для Украины и заявил, что Словакия "не позволит ограничить права Венгрии в ЕС".

Также 22 января Фицо выдал новое антиукраинское заявление о территориальной целостности Украины, в частности намекнул, что Киев должен отдать Москве Крым и Донбасс.

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