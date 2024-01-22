Фіцо натякнув, що Україна має відмовитись від Криму та Донбасу. У Кулеби відповіли

Речник МЗС наголосив на тому, що Словаччина має допомагати Україні перемогти РФ, оскільки "без безпеки в Україні не буде безпеки в Європі"

Роберт Фіцо (Фото: ЕРА/Szilard Koszticsak)

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо на тлі майбутньої зустрічі з українським колегою Денисом Шмигалем видав нову антиукраїнську заяву щодо територіальної цілісності України, зокрема, натякнув, що Київ має віддати Москві Крим та Донбас. Речник міністерства закордонних справ Олег Ніколенко вкотре наголосив на неприпустимості територіальних поступок.

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Голова словацького уряду назвав Україну державою, яка перебуває під "абсолютним впливом США", а також натякнув, що їй доведеться віддати частину своєї території Росії.

"Має бути якийсь компроміс, який буде дуже болючим для обох сторін. А чого вони чекають? Що росіяни підуть з Криму, Донбасу і Луганська? Це нереально", – сказав він.

У відповідь Ніколенко наголосив, що "не може бути компромісу щодо територіальної цілісності. Ні України, ні Словаччини, ні будь-якої іншої країни".

"Україна та партнери докладають зусиль задля виведення росіян із Криму, Донбасу та Луганська, щоб вони не пішли далі, зокрема і до Кошицького, Пряшівського та інших словацьких країв", – написав речник МЗС у Facebook.

Він резюмував закликом спільними зусиллями наближати перемогу над Росією, оскільки "без безпеки в Україні не буде безпеки ні в Словаччині, ні в Європі загалом"

Фіцо неодноразово виступав проти військової допомоги Україні, але у грудні 2023-го заявив, що не перешкоджатиме словацьким компаніям виробляти й постачати зброю.

Напередодні саміту лідерів ЄС у Брюсселі Фіцо заявив, що вважає Україну "неготовою" до вступу в Євросоюз, але блокувати початок переговорів не буде.

20 грудня Фіцо заявив, що допоки матиме можливість впливати на словацьку політичну сцену, буде використовувати право накласти вето на рішення щодо вступу України до Альянсу. Тоді він теж казав про "Третю світову".

У січні 2024-го Фіцо підтримав Орбана у блокуванні 50 млрд євро допомоги для України. Він також заявив, що Словаччина "не дозволить обмежити права Угорщини у Європейському Союзі".

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