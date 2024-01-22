Фицо намекнул, что Украина должна отказаться от Крыма и Донбасса. У Кулебы ответили

Спикер МИД подчеркнул, что Словакия должна помогать Украине победить РФ, поскольку "без безопасности в Украине не будет безопасности в Европе"

Роберт Фицо (Фото: ЕРА/Szilard Koszticsak)

Премьер Словакии Роберт Фицо на фоне предстоящей встречи с украинским коллегой Денисом Шмыгалем выдал новое антиукраинское заявление о территориальной целостности Украины, в частности, намекнул, что Киев должен отдать Москве Крым и Донбасс. Спикер министерства иностранных дел Олег Николенко в очередной раз отметил недопустимость территориальных уступок.

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Глава словацкого правительства назвал Украину государством, находящимся под "абсолютным влиянием США", а также намекнул, что ему придется отдать часть своей территории России.

"Должен быть какой-то компромисс, который будет очень болезненным для обеих сторон. А чего они ждут? Что россияне уйдут из Крыма, Донбасса и Луганска? Это нереально", – сказал он.

В ответ Николенко подчеркнул, что "не может быть компромисса по территориальной целостности. Ни Украины, ни Словакии, ни какой-либо другой страны".

"Украина и партнеры прилагают усилия для вывода россиян из Крыма, Донбасса и Луганска, чтобы они не пошли дальше, в том числе и в Кошицкий, Пряшевский и другие словацкие края", – написал представитель МИД в Facebook.

Он резюмировал призывом совместными усилиями приближать победу над Россией, поскольку "без безопасности в Украине не будет безопасности ни в Словакии, ни в Европе в целом"

Фицо неоднократно выступал против военной помощи Украине, но в декабре 2023-го заявил, что не помешает словацким компаниям производить и поставлять оружие.

Накануне саммита лидеров ЕС в Брюсселе Фицо заявил, что считает Украину "неготовой" к вступлению в Евросоюз, но блокировать начало переговоров не будет.

20 декабря Фицо заявил, что пока будет иметь возможность влиять на словацкую политическую сцену, будет использовать право наложить вето на решение о вступлении Украины в Альянс. Тогда он тоже говорил о "Третьей мировой".

В январе 2024 года Фицо поддержал Орбана в блокировании 50 млрд евро помощи для Украины. Он также заявил, что Словакия "не позволит ограничить права Венгрии в Европейском Союзе".

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