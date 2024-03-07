Чехия отложила консультации с кабмином Фицо. Причина: Лавров и пророссийская риторика

Фиала заявил, что правительство Фицо "как бы апеллирует к интересам Владимира Путина"

Петр Фиала (Фото: EPA/RADEK PIETRUSZKA)

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что его страна отложила межправительственные консультации со Словакией на рубеже апреля и мая. Одной из причин стала встреча министра иностранных дел Словакии Юрая Бланара с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом сообщает Aktuality.

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Глава словацкого правительства Роберт Фицо заявил, что решение Праги не повлияет на "суверенную словацкую внешнюю политику", однако Братислава не подвергнет угрозе отношения между странами.

"Мы отмечаем, что правительство Чехии решило угрожать им только потому, что оно заинтересовано в поддержке войны в Украине, в то время как правительство Словакии открыто говорит о мире", — заявил Фицо.

Фиала же сказал, что Чехия и Словакия исторически связаны, но правительство Фицо имеет позицию по войне России против Украины, которая несовместима с точкой зрения западного мира и "как бы апеллирует к интересам" диктатора Владимира Путина.

"Последних капель было больше. Мы ясно даем понять, что стоим на стороне Запада. Роберт Фицо видит это совершенно по-другому", — подчеркнул политик.

Недавно Фицо посетовал, что Италия забирает из его страны систему противовоздушной обороны SAMP/T, поскольку она "нужна в другом месте".

22 января Фицо выдал новое антиукраинское заявление о территориальной целостности Украины, в частности, намекнул, что Киев должен отдать Москве Крым и Донбасс.

23 января он заявил, что жизнь в Киеве "совершенно нормальная" и там "нет войны". Это заявление прозвучало спустя несколько часов после того, как российская армия совершила комбинированный массированный ракетный обстрел.

24 января Фицо приехал в Ужгород на переговоры с главой правительства Шмыгалем. В ходе них словацкий премьер пообещал не блокировать продажу оружия и поддержать программу финансовой помощи Украины со стороны Евросоюза.

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