Италия забирает из Словакии систему ПВО SAMP/T. Фицо: Почему с нами так поступают?

Роберт Фицо (Фото: ЕРА/MARTIN DIVISEK)

Премьер Словакии Роберт Фицо в интервью Aktuality посетовал, что Италия забирает из его страны систему противовоздушной обороны SAMP/T, поскольку она "нужна в другом месте".

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"Я получил сообщение от итальянского правительства о том, что итальянская система ПВО, которую нам предоставили в аренду на год, будет выведена из Словакии, потому что она нужна в другом месте", – сказал он.

Фицо добавил, что предыдущая словацкая власть передала Украине исправную систему ПВО С-300.

Затем, заявил премьер, "у нас некоторое время были американские Patriot, впоследствии и они ушли, а теперь итальянцы уезжают".

Фицо посетовал, что теперь в Словакии без защиты остаются стратегические объекты, в том числе АЭС.

"Почему с нами так поступают?", – спросил он.

8 апреля 2022 Словакия передала Вооруженным силам Украины комплексы противовоздушной/противоракетной обороны С-300.

В 2023 году в Словакии разместили американскую систему Patriot, но затем ее заменила итальянская система ПВО SAMP/T.

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