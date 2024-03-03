Італія забирає зі Словаччини систему ППО SAMP/T. Фіцо: Чому з нами так чинять?

Роберт Фіцо (Фото: ЕРА/MARTIN DIVISEK)

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо в інтерв'ю Aktuality пожалівся, що Італія забирає з його країни систему протиповітряної оборони SAMP/T, оскільки вона "потрібна в іншому місці".

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"Я отримав повідомлення від італійського уряду про те, що італійська система ППО, яку нам надали в оренду на рік, буде виведена зі Словаччини, тому що вона потрібна в іншому місці", – сказав він.

Фіцо додав, що попередня словацька влада передала Україні справну систему ППО С-300.

Потім, заявив прем'єр, "у нас деякий час були американські Patriot, згодом і вони пішли, а тепер італійці їдуть".

Фіцо поскаржився, що тепер у Словаччині без захисту залишаються стратегічні об'єкти, зокрема АЕС.

"Чому з нами так чинять?" – запитав він.

8 квітня 2022 року Словаччина передала Збройним Силам України комплекси протиповітряної/протиракетної оборони С-300.

У 2023 році у Словаччині розмістили американську систему Patriot, але потім її замінила італійська система ППО SAMP/T.

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