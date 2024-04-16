Фіцо заявив, що Словаччина проти вступу України в НАТО. Заговорив за "третю світову"

Словацький прем'єр вважає, що північноатлантична інтеграція України "буде на користь тільки третій світовій війні"

Роберт Фіцо (Фото: ЕРА, JAKUB GAVLAK)

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна виступає проти вступу України в НАТО, і пообіцяв перешкоджати цьому процесу, коли прийде час. Про це повідомляє Kresy.

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За його словами, якщо Україна хоче стати членом Альянсу, це "суто її вибір", але Словаччина не підтримає це рішення.

"Ми говоримо, що не будемо ратифікувати документи про прийняття України в Альянс у парламенті. Інтереси Словаччини будуть поставлені під загрозу, якщо Україна стане членом НАТО", – заявив Фіцо.

Словацький прем'єр додав, що його країну "цілком влаштовує нейтральна Україна", а її північноатлантична інтеграція "буде на користь тільки третій світовій війні".

Раніше Фіцо казав, що повністю підтримує вступ України в Євросоюз, обіцяючи допомагати країні у набутті членства.

22 січня Фіцо видав антиукраїнську заяву про територіальну цілісність України, зокрема натякнув, що Київ має віддати Москві Крим і Донбас.

23 січня він заявив, що життя в Києві "цілком нормальне" і там "немає війни". Ця заява пролунала за кілька годин після того, як російська армія здійснила комбінований масований ракетний обстріл.

24 січня Фіцо приїхав до Ужгорода на переговори з главою уряду Шмигалем. Під час них словацький прем'єр пообіцяв не блокувати продаж зброї та підтримати програму фінансової допомоги Україні з боку Євросоюзу.

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