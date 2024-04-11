Фіцо: Словаччина абсолютно повністю підтримує членство України в ЄС, це не спекуляція

Словацький прем'єр заявив, що його країна не перешкоджатиме вступу України до ЄС

Денис Шмигаль і Роберт Фіцо (Фото: Telegram Денис Шмигаль)

Словаччина повністю підтримує вступ України до Євросоюзу та допомагатиме країні у набутті членства. Про це заявив прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо на спільній пресконференції з українським колегою Денисом Шмигалем.

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Як зауважив Фіцо, підтримка Словаччиною українських амбіцій у вступі до ЄС — це не спекуляція, а "абсолютна повна підтримка".

На його думку, "всі знають, що політичні заяви — це одне, а коли йдеться про конкретні кроки, то зустрічаються перешкоди".

Тому, заявив Фіцо, Словаччина не буде країною, яка заважатиме Україні приєднатися до блоку.

У Братиславі хочуть допомогти Україні в цьому процесі, надати свій досвід щодо перемовин про вступ, запевнив прем'єр.

"Словаччина бажає Україні швидко стати членом ЄС, бо це гарантія перспектив і розвитку для країни. І для мирного розвитку вашої країни ми тримаємо кулаки", – додав Фіцо.

22 січня Фіцо видав антиукраїнську заяву про територіальну цілісність України, зокрема натякнув, що Київ має віддати Москві Крим і Донбас.

23 січня він заявив, що життя в Києві "цілком нормальне" і там "немає війни". Ця заява пролунала за кілька годин після того, як російська армія здійснила комбінований масований ракетний обстріл.

24 січня Фіцо приїхав до Ужгорода на переговори з главою уряду Шмигалем. Під час них словацький прем'єр пообіцяв не блокувати продаж зброї та підтримати програму фінансової допомоги України з боку Євросоюзу.

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