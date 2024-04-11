Фицо: Словакия полностью поддерживает членство Украины в ЕС, это не спекуляция
Словакия полностью поддерживает вступление Украины в Евросоюз и будет помогать стране в обретении членства. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Денисом Шмыгалем.
По его мнению, "все знают, что политические заявления – это одно, а когда речь идет о конкретных шагах, то встречаются препятствия".
Поэтому, заявил Фицо, Словакия не станет страной, которая будет мешать Украине присоединиться к блоку.
В Братиславе хотят помочь Украине в этом процессе, предоставить свой опыт по поводу переговоров о вступлении, заверил премьер.
"Словакия желает Украине быстро стать членом ЕС, потому что это гарантия перспектив и развития для страны. И для мирного развития вашей страны мы держим кулаки", – добавил Фицо.
- 22 января Фицо выдал антиукраинское заявление о территориальной целостности Украины, в частности намекнул, что Киев должен отдать Москве Крым и Донбасс.
- 23 января он заявил, что жизнь в Киеве "совершенно нормальная" и там "нет войны". Это заявление прозвучало через несколько часов после того, как российская армия осуществила комбинированный массированный ракетный обстрел.
- 24 января Фицо приехал в Ужгород на переговоры с главой правительства Шмыгалем. В ходе них словацкий премьер пообещал не блокировать продажу оружия и поддержать программу финансовой помощи Украины со стороны Евросоюза.
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