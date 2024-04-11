Фицо: Словакия полностью поддерживает членство Украины в ЕС, это не спекуляция

Словацкий премьер заявил, что его страна не будет препятствовать вступлению Украины в ЕС

Денис Шмыгаль и Роберт Фицо (Фото: Telegram Денис Шмыгаль)

Словакия полностью поддерживает вступление Украины в Евросоюз и будет помогать стране в обретении членства. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Денисом Шмыгалем.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как отметил Фицо, поддержка Словакией украинских амбиций во вступлении в ЕС – это не спекуляция, а "абсолютная полная поддержка".

По его мнению, "все знают, что политические заявления – это одно, а когда речь идет о конкретных шагах, то встречаются препятствия".

Поэтому, заявил Фицо, Словакия не станет страной, которая будет мешать Украине присоединиться к блоку.

В Братиславе хотят помочь Украине в этом процессе, предоставить свой опыт по поводу переговоров о вступлении, заверил премьер.

"Словакия желает Украине быстро стать членом ЕС, потому что это гарантия перспектив и развития для страны. И для мирного развития вашей страны мы держим кулаки", – добавил Фицо.

22 января Фицо выдал антиукраинское заявление о территориальной целостности Украины, в частности намекнул, что Киев должен отдать Москве Крым и Донбасс.

23 января он заявил, что жизнь в Киеве "совершенно нормальная" и там "нет войны". Это заявление прозвучало через несколько часов после того, как российская армия осуществила комбинированный массированный ракетный обстрел.

24 января Фицо приехал в Ужгород на переговоры с главой правительства Шмыгалем. В ходе них словацкий премьер пообещал не блокировать продажу оружия и поддержать программу финансовой помощи Украины со стороны Евросоюза.

Читайте также: Президент Словакии об антиукраинской позиции Фицо: У него не такое мнение, как у Европы