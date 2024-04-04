Блинкен: Украина станет членом НАТО, наша цель – помочь построить мост к членству

Энтони Блинкен (Фото: EPA)

Государственный секретарь США Энтони Блинкен уверен, что Украина станет членом НАТО, вопрос состоит только в выработке дорожной карты для достижения этой цели. Об этом он сообщил перед заседанием Совета Украина-НАТО с участием министров иностранных дел государств-членов Альянса, трансляция брифинга велась в телемарафоне.

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"Украина станет членом НАТО. Наша цель – построить на саммите [9-11 июля в Вашингтоне] четкий путь для Украины, чтобы она двигалась вперед. Мы много работали над этим в последние несколько дней в Брюсселе", – сказал Блинкен.

Госсекретарь США отметил, что до саммита в Вашингтоне еще предстоит выполнить "много работы".

"Я думаю, что на саммите мы увидим очень сильную поддержку Украины в ее дальнейшем развитии отношений с НАТО. Но мы все равно сосредоточены, как я уже сказал, на немедленных потребностях Украины сегодня, завтра и послезавтра, чтобы помочь ей противостоять российской агрессии", – подчеркнул Блинкен.

12 января премьер Британии Риши Сунак заявил, что в вопросе вступления Украины в НАТО необходимы "более решительные действия".

19 января помощник генсека НАТО Руге сказал, что на саммите Альянса в Вашингтоне Украина не получит приглашение на вступление.

3 апреля госсекретарь США Блинкен заявил о необходимости создания дорожной карты вступления Украины в НАТО.

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