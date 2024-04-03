Саміт НАТО у Вашингтоні. Блінкен вважає, що треба створити дорожню карту вступу України

Ентоні Блінкен (Фото: ЕРА)

Держсекретар США Ентоні Блінкен на пресконференції з французьким прем'єром Стефаном Сежурне заявив про необхідність створення дорожньої карти вступу України в НАТО напередодні липневого саміту Альянсу, який відбудеться у Вашингтоні.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Блінкен вкотре наголосив, що Україна буде членом НАТО, додавши, що для цього потрібно мати "хорошу та чітку дорожню карту для досягнення цього висновку".

"Я думаю, що саміт НАТО до його 75-річчя дійсно буде дуже конкретно зосереджений на тому, як ми можемо створити цю дорожню карту. Або, використовуючи інший образ, необхідний міст, який дозволить Україні стати членом НАТО", – заявив держсекретар США.

Під час відеозвернення 1 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що тільки з Україною в НАТО можна розраховувати на "справжню" безпеку у Європі.

Очікується, що вашингтонський саміт НАТО відбудеться 9-11 липня 2024 року.

Прем'єр Великої Британії Ріші Сунак заявив у Верховній Раді 12 січня, що у питанні вступу України до НАТО необхідні "більш рішучі дії". На його думку, на торішньому саміті НАТО союзники зробили замало для України.

Помічник генерального секретаря НАТО з політичних питань і політики безпеки Борис Руге заявив 19 січня, що на саміті Альянсу у Вашингтоні Україна, імовірно, не отримає запрошення на вступ.

Читайте також: У НАТО запропонували створити п'ятирічний фонд підтримки України у розмірі $100 млрд – Bloomberg