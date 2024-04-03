Летний саммит НАТО. Блинкен считает, что нужно создать дорожную карту вступления Украины

Энтони Блинкен (Фото: ЕРА)

Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции с французским премьером Стефаном Сежурне заявил о необходимости создания дорожной карты вступления Украины в НАТО накануне июльского саммита Альянса, который состоится в Вашингтоне.

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Блинкен подчеркнул, что Украина будет членом НАТО, добавив, что для этого нужно иметь "хорошую и четкую дорожную карту для достижения этого вывода".

"Я думаю, что саммит НАТО к его 75-летию действительно будет очень конкретно сосредоточен на том, как мы можем создать эту дорожную карту. Или, используя другой образ, необходим мост, который позволит Украине стать членом НАТО", – заявил госсекретарь США.

Во время видеообращения 1 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что только с Украиной в НАТО можно рассчитывать на "настоящую" безопасность в Европе.

Ожидается, что вашингтонский саммит НАТО состоится 9-11 июля 2024 года.

Премьер Великобритании Риши Сунак заявил в Верховной Раде 12 января, что в вопросе вступления Украины в НАТО необходимы "более решительные действия". По его мнению, на прошлогоднем саммите НАТО союзники сделали мало для Украины.

Помощник генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Борис Руге заявил 19 января, что на саммите Альянса в Вашингтоне Украина, вероятно, не получит приглашение на вступление.

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