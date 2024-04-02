У НАТО запропонували створити п'ятирічний фонд підтримки України у розмірі $100 млрд – Bloomberg

Столтенберг пропонує створити фонд союзницьких внесків на допомогу Україні, його можуть затвердити влітку на саміті альянсу у Вашингтоні

Єнс Столтенберг (Фото: Olivier Matthys/EPA)

Лідери країн НАТО можуть створити п'ятирічний фонд допомоги Україні на суму $100 млрд, для цього пропозицію мають схвалити 32 країни-члени Північноатлантичного альянсу. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на неназваних співрозмовників, ознайомлених із цим питанням.

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Як повідомили у виданні, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пропонує створити фонд для військової допомоги України в рамках пакета, який мають підписати лідери Альянсу, коли зберуться на саміт у Вашингтоні в липні.

Члени Альянсу, за словами співрозмовників журналістів, досі обговорюють пропозицію Столтенберга та механізми обліку грошових внесків, зокрема, чи враховувати двосторонню допомогу Україні в загальній сумі.

Однак до того, як у НАТО дійдуть консенсусу щодо пропозиції, умови договору, скоріш за все, зміняться, стверджують співрозмовники.

Як частину пакета допомоги НАТО також може перебрати на себе оперативні обов'язки очолюваної США контактної групи з питань оборони. Ця група координує постачання зброї близько 50 держав в Україну, зазначили співрозмовники.

Якщо союзники підтримають пропозицію Столтенберга, це означатиме "зміну парадигми військового Альянсу", який раніше дистанціювався від більшої залученості до підтримки України у широкомасштабній війні, підсумували в інформагенції.